Диктатура меньшинства и комплексы политической неполноценности: политика Запада грозит обернуться ядерной катастрофой

Отказ Запада от общечеловеческих ценностей и главенства международного права грозит обернуться глобальной ядерной войной, считает политолог, глава Центра политической информации Алексей Мухин. По его оценке, диктатура меньшинства, которая стала нормой в ряде стран так называемого цивилизованного мира, является если не абсолютным злом, то очень близким к этому. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на «круглом столе» в Москве.

«С одной стороны, в качестве нарратива (Западом) была предложена сентенция, что весь мир против России. Потом выяснилось, что это не так, мягко говоря. Потом было предложено, что весь цивилизованный мир против России, что тоже оказалось не так, мягко говоря. И выяснилось, что против России вполне себе ограниченное количество стран, бОльшая часть из которых на самом деле не очень уверены, против ли они России. Такая эволюция взглядов очень характерна для мирового сообщества и западного, в частности. Это наводит на грустные размышления, что диктатура меньшинства если не абсолютное зло, то близко к этому», – подчеркнул Мухин.

Политолог обратил внимание, что мировое меньшинство в лице Запада обладает «полным набором комплексов политической неполноценности». «Они (на Западе) начинают формировать какую-то программу, которая в очень агрессивной форме преподается. Например, ЛГБТ- организации*, запрещенные в России, разные меньшинства, которые испытывают комплекс неполноценности по поводу рабства в прошлом – BLM (Black Lives Matter – «жизни черных важны»). Вот эта диктатура меньшинства до добра не то что не доведет, уже не довела. И общее размытие морали в глобальном смысле слова, наложившись на отмену международного права и установление неких правил, привело к очень поразительному результату. Многим странам, таким как Китай, Россия, Иран понравилось формулировать эти правила под себя. Западный мир, когда их (правила) предлагал, думал, что он будет формулировать их под себя, а получилось немножко наоборот», – пояснил он.

«Как результат мы ожидаем очень серьезной перелицовки того самого представительства глубинных государств, которые существуют практически во всех устоявшихся гражданских обществах. Если этого не произойдет, тогда беда – конфликт перерастет постепенно сначала в глобальный с обычным вооружением, потом – в ядерный. Если это произойдет, а я в это верю, то матрица перезапустится, и мы подойдем либо к тому, что вернем институты ООН, их право формировать наше международное право, правовое поле, защищать слабых, социальные продукты вести и так далее, либо выдумаем какую-то другую систему», – уточнил эксперт.

При этом Мухин подчеркнул, что историю делают личности. «В Китае – это Си Цзиньпин, в Индии – [Нарендра] Моди, у нас – Владимир Путин. Может, ещё есть какие-то, и они проявятся в ближайшее время. Но именно на этих титанах, китах, собственно, и формируется новая нарративная база, которая в дальнейшем перерастает уже в легитимацию того, что мы видим вокруг и в институции ООН, и какие-то другие, возможно, милитарные образования, которые будут следить за порядком, грубо говоря, то, с чем не справилась ООН», – пояснил он.

«В этом смысле, есть основания и для оптимизма, и для глубочайшего пессимизма. Пока мы находимся в таком разрыве», – заключил Мухин.

* – организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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