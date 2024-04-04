Наследники Евгения Пригожина продают часть имущества своего отца

Запрещенное в России издание «Хроника» сообщает, что часть имущества и бизнеса погибшего Евгения Пригожина нашли новых владельцев. Прозападные СМИ утверждают, что «с молотка» уходят активы в сфере питания, строительства и других владений в Петербурге. Они, к слову, ранее были причиной конфликтов между Героем России и местным губернатором Александром Бегловым.

Телеграм-канал «Надзорная» разъясняет возможную причину данной продажи активов. Это проекты его сына и наследника Павла Пригожина для того, чтобы продолжить финансирование ЧВК «Вагнер». Источники канала сообщают, что продажа не призвана освободить активы, а скорее, чтобы обеспечить средства на проекты, требующие крупных финансовых вложений.

Авторы канала утверждают, что «музыканты» продолжают выполнять боевые задачи в Африке. На их содержание необходимы средства, которые обеспечиваются за счет продажи части имущества Пригожина-старшего. Эти деньги также используются для компенсаций раненным бойцам и выплат средств семьям погибших. Об этом ранее сообщалось в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который является одним из официальных источников информации о компании.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube