«Ростех» отправил в войска новую партию модернизированных артиллерийских самоходок

Госкорпорация «Ростех» поставила вооруженным силам России новую партию самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Как сообщила пресс-служба компании, машины прошли комплексную модернизацию в рамках государственного оборонного заказа.

В частности, модернизированная «Мста-С» оснащена цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнем. Оборудование позволяет включить орудие в разведывательно-ударный контур. Благодаря этому самоходка может оперативно нанести удар после обнаружения цели с помощью БПЛА или других разведывательных средств. «Это значительно повышает эффективность артиллерийского комплекса», – пояснили в «Ростехе».

2С3М «Акация» – модернизированная гаубица башенного типа на быстроходном легкобронированном гусеничном шасси. Орудие обладает высокой мобильностью и проходимостью, что особенно актуально во время весенней распутицы и в районах с мягким грунтом, где тяжелые или колесные машины могут увязнуть в грязи и стать легкой добычей для огневых средств противника.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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