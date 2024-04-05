Молдавия признала экстремистским флаг Российской империи

В Кишиневе суд признал экстремистским символом черно-желто-белый флаг, который использовался в Российской империи в 1858-1883 годах. Как сообщает официальный сайт судебных инстанций, с таким запросом обратились в инстанцию генпрокуратура, минюста и службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии.

«Констатируется экстремистский характер флага с тремя горизонтальными линиями черного, желтого и белого цветов», – цитирует ТАСС постановление суда.

Отмечается, что вердикт может быть обжаловано в Апелляционной палате. Молдавские власти пока не комментируют это решение.

Напомним, в 2022 году парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию и распространение георгиевской ленты. Позже на фоне возмущения общества Конституционный суд Молдавии принял решение, что для применения такого наказания правоохранительные органы должны доказать, что использование георгиевской ленты было пропагандой войны и агрессии. Однако данный вердикт не восстановил право на ношение георгиевской ленты.

Кишинев, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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