«Команда иноагентов»: глава ОКР обрушился с обвинениями на российских теннисистов за намерение поехать на Олимпиаду в Париж

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, которые намереваются выступить в нейтральном статусе на предстоящей в Париже Олимпиаде, «командой иноагентов». По его словам, такое решение спортсменов неприемлемо с человеческой и гражданской позиции.

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между [главой Всероссийской федерации художественной гимнастики] Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», – прокомментировал ситуацию Поздняков в своем телеграм-канале.

«Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», – подчеркнул глава ОКР.

В конце марта Винер заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», – сказала Винер в комментарии РИА «Новости».

«Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, похожую на «похоронный марш», вместо гимна», – добавила Винер.

Между тем первая ракетка России Даниил Медведев не согласился с позицией Винер. «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение – так же как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность – с удовольствием поеду (на Олимпиаду)», – сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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