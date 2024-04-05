В Москву скоро вернётся летняя погода

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, по-летнему теплая погода установится в начале новой недели.

В субботу, 6 апреля, в ночное время ещё возможны заморозки: в Москве может подморозить до -2°, по области – до -5°. В дневное время воздух прогреется в столице до +10...+12°, в Подмосковье – до +7...+12°.

В воскресенье, 7 апреля, местами вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве +4...+6°, по области +1...+6°. Днем прогнозируется до +17°.

В понедельник и вторник, 8-9 апреля, местами ожидается небольшой дождь. В светлое время суток до +20°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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