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Суббота, 6 апреля 2024, 09:59 мск

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Источники ЧВК «Вагнер» опровергли переход 3000 «музыкантов» в «Ахмат»

Официальные источники ЧВК «Вагнер» заявили, что слухи о переходе примерно 3000 бойцов «Оркестра» в чеченское подразделение «Ахмат» являются недостоверными, пишет «Правда.ру».

Различные источники в сети Интернет ранее рассказали, что бойцы первого штурмового отряда ЧВК «Вагнер» решили вступить в одно из чеченских подразделений. Но, после проверки оказалось, что на деле ни о каком переходе речи не идет.

По подтвержденной информации, все активные бойцы из числа «музыкантов» находятся на Черном континенте и выполняют все поставленные задачи, либо находятся в отпуске на территории РФ. Любые слухи о том, что бойцы «Оркестра» участвуют в СВО являются ложными и противоречат действительности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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