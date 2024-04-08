От Африки к СВО: новая роль Африканского корпуса по мнению Сладкова

Переход трех тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» под командованием «Ратибора» в чеченский батальон «Ахмат», о котором сообщил Рамзан Кадыров, вызвал предположения о возможном изменении роли Африканского корпуса (АК) Министерства обороны РФ. Свое мнение об этом высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что Африканский корпус, изначально созданный для операций в Африке, может быть переориентирован на участие в специальной военной операции на Украине.

Сладков также опровергает слухи о замещении «вагнеровцев» в Африке и Сирии бойцами АК, полагая, что это подразделение прекратит свое существование в прежнем виде. Вместо этого, по его мнению, оно будет преобразовано в общевойсковой корпус и станет активным участником СВО, сменив африканские пески на украинские поля сражений.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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