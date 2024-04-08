Москву ждет новое похолодание

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дождливая и по-летнему теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к выходным возможно похолодание.

Во вторник, 9 апреля, ночью местами возможен небольшой дождь. При этом температура воздуха составит до +11°. Днем также вероятен кратковременный дождь, местами гроза. В Москве – до +18...+20°, по области – до +16...+21°.

В среду, 10 апреля, ночью вновь ожидается местами кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. В Москве воздух прогреется до +23°.

В четверг, 11 апреля, днем местами опять прогнозируется небольшой дождь. В Москве до +17..._19°, по области – до +15...+20° с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

В пятницу, 12 апреля, местами возможен небольшой дождь. Ночью +3...+8°, днем +11...+16°. В субботу, 13 апреля, также ожидаются осадки, в светлое время суток – до +13°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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