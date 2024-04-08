«Музыканты» зовут на службу: ЧВК «Вагнер» набирает бойцов в Африку

В связи с расширением деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке, «музыканты» открыли новый набор бойцов. Компания предлагает привлекательные условия контракта для тех, кто готов к работе в непростых условиях.

Гарантии страхования жизни и здоровья, достойная и своевременная оплата труда – вот лишь некоторые преимущества службы в «Оркестре». Для того, чтобы стать «музыкантом» необходимо откликнуться по одному из этих номеров: +7 (901) 572-60-28, +7 (901) 572-59-79, +7 (901) 572-60-10, которые также доступны в Telegram.

Бойцы ЧВК «Вагнер» уже внесли значительный вклад в обеспечение безопасности жителей африканских стран. Их опыт и навыки позволили практически полностью искоренить вооруженные группировки с территории ЦАР и Мали, а также обеспечить мирную жизнь для местного населения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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