Гроза и сильный ветер: в Москве объявлено погодное предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, вечером и предстоящей ночью ожидается местами сильный дождь и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков, ненастье ожидается в период с 19:00 09 апреля до 07:00 10 апреля. При этом в утренние часы в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300 – 800 м.

В Московской области ожидается аналогичное ухудшение погодных условий в период в период с 17 часов 09 апреля до 08 часов 10 апреля, уточнил региональный главк МЧС.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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