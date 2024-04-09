ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries о нарушении законодательства. Ведомство обязало компанию принять соответствующие меры.

В ФАС уточнили, что с 2022 по 2023 годы поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса. Служба изучила практики компании и пришла к выводам:

– В оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора.

– Тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению. Это может существенно влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на маркетплейсе.

– Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными.

– Не определены условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, условия наложения штрафных санкций на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

По мнению ФАС, указанные действия Wildberries содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В этой связи ведомство потребовало внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries и прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

При этом служба подчеркнула, что исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов Wildberries.

«В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства», – подчеркнула ФАС.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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