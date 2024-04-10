Несмотря ни на что: ЧВК «Вагнер» вернется на СВО в официальном статусе

Бойцы ЧВК «Вагнер» получают возможность вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине в официальном статусе под эгидой Министерства обороны. В российском военном ведомстве поняли, как лучше и эффективнее использовать огромный опыт «вагнеровцев» в военное время.

Долгое время о том, вернется ли легендарное подразделение, созданное Евгением Пригожиным, в зону СВО, ходили различные слухи. Сами «вагнеровцы» после гибели своего руководителя в августе 2023 года продолжали выполнять задачи в Белоруссии и в странах Центральной Африки. Однако теперь есть предположения, что ЧВК «Вагнер» вернется в зону СВО – и снова в официальном статусе.

Поводом для такого утверждения стали заявления командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. На днях Алаудинов заявил, что в состав «Ахмата» войдут три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с командиром 1-го штурмового отряда, Героем России Александром Кузнецовым («Ратибор»). Сам Раибор впоследствии вышел на связь и сообщил, что в новом подразделении сохранит все те же принципы, которые были созданы в рядах ЧВК «Вагнер».

Предположительно, свою отмашку на создание подобного подразделения на базе ЧВК «Вагнер» дали в Министерстве обороны РФ. До заявления командира «Ахмата» «вагнероввцы» самостоятельно заключали контракты с МО РФ и приходили в другие подразделения, благодаря чему повышался моральных дух и эффективность бойцов. Именно с этим могут быть связаны новые победы, которых достигла российская армия под Артемовском и Донецком с начала 2024 года.

С учетом такого эффекта, командование ВС РФ могло пересмотреть свои взгляды на участие бойцов подразделения, созданного Евгением Пригожиным, на СВО. Ранее, как отмечали специалисты, руководство Минобороны воспринимало негативно идею о возвращении «вагнеровцев» в Донбасс и на другие направления СВО. Однако сейчас, судя по всему, бойцам «Вагнера» – стойким и уверенным ветеранам горячих точек, без которых сложно себе представить победу русского оружия – был дан «зеленый свет».

Все это говорит о том, что скоро ВСУ ожидает прямое столкновение с бойцами ЧВК «Вагнер», которые вернутся на СВО в официальном статусе. После поражений в Попасной и под Бахмутом украинские военные со страхом воспринимают идею о теоретическом возвращении «вагнеровцев» на фронт. Стоит вспомнить слова главкома ВСУ Александра Сырского (на тот момент – командующего сухопутными силами), сказанные после бегства ВСУ из Артемовска: «Вагнера больше нет, а те, кто пришел им на замену, явно не дотягивают до уровня этого Вагнера». Теперь же страх главкома ВСУ реализуется с новой силой…

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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