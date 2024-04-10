Злость и усталость: бойцы «Русича» высказались о новом нападении таджиков «Садовода» на полицию

Новое столкновение полиции с приезжими из Таджикистана на небезызвестном московском рынке «Садовод», который принадлежит бизнесмену Году Нисанову, вызвала широкий резонанс в обществе. Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» в комментарии, опубликованном в их Telegram-канале отметили, что проверка по случаю произошедшего вряд ли к чему-то приведет.

По мнению ветеранов боевых действий, это не последний случай. Подобные инциденты с нападением уроженцев из Средней Азии на представителей правоохранительных органов продолжаться, если не закрыть «точки напряжения». В данном случае речь, конечно, идет о крупнейшей столичной торговой площадке.

«Рынок Года Нисанова все чаще начал попадать в скандалы и это уже вызывает не злость, а усталость. Мы призываем с этим наконец-то покончить и наказать виновных. Потому что с такими темпами, неизвестно, а что дальше? Вроде после Крокуса должны были принять меры, но нет», – написал командир «Русичей» Алексей Мильчаков.

Больше всего военнослужащих возмутили другие проявления агрессии приезжих. Избиения участников СВО таджиками для них являются личной трагедией. Напомним, что в последние выходные марта, двое ветеранов на время своего отпуска находились в Москве, когда иностранные работники «Садовода» сперва словесно их оскорбили, затем избили.

Позже, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал расследование инцидента и заявил, что вопрос находится у него на личном контроле. Однако, несмотря на заведенного уголовное дело по статье «хулиганство», «Русичи» сомневаются, что это хоть как-то поможет решить проблему этнической преступности в столице.

«Уже даже в СК вынуждены признать, что ситуация развивается очень сложная. Пока мы здесь воюем, иностранные специалисты, назовем их так, творят у нас дома, в тылу, не пойми что. Правда кто бы чего не говорил, но поток приезжих в РФ пока законодательно ограничивать не собираются», – добавил Мильчаков.

Похожее мнение также выражают и многие журналисты, эксперты и блогеры. По оценке некоторых из них, уголовные дела против таджиков скорее всего «замнут», поскольку влияние олигарха Нисанова довольно велико. Его связей вполне хватит на то, чтобы работающих на его предприятиях приезжих никто не трогал. Другими словами, скорее всего он продолжит защищать свои и их интересы.

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа ранее уже обращала внимание россиян на творящееся на рынке миллиардера беззаконие. В их Телеграм-канале ранее появилось сообщение, в котором они призывали неравнодушных сограждан массово обращаться в Следком России с требованием проверить «Садовод». В итоге, ведомство за сутки получило более тысячи писем от москвичей и жителей других регионов.

Властям в самом деле пора уже более внимательно отнестись к проблеме приезжих, считают некоторые лидеры мнений. По их мнению, срочные меры необходимо принять не только в отношении московского рынка, как основного рассадника таджикских криминальных элементов, но и миграционной политики государства в целом. Ведь речь идет не только о Москве или Санкт-Петербурге, но и о других крупных городах России, где выходцы из среднеазиатских республик также чувствуют себя слишком привольно и уверены в своей безнаказанности.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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