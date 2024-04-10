Москвичей предупредили об аномальной жаре

В московском регионе в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода с превышением климатической нормы на 7 градусов и более. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

По данным ведомства, аномалия может продержаться до 14 апреля включительно.

Аналогичное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в этот период в столичном регионе в дневное время воздух будет прогреваться до +16…+21 градуса. Временами возможны осадки.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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