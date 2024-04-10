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Среда, 10 апреля 2024, 17:08 мск

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Генсек НАТО назвал законными удары Киева по России вне зоны СВО

Столтенберг. Архив. фото flipboard.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал законными удары киевского режима по военным целям в России за пределами зоны специальной военной операции (СВО).

«Это часть права Украины на самооборону – наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в НАТО всегда подразумевается территория Украины в границах 1991 года), поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС) на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Хельсинки, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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