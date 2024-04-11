В Москве станет прохладнее: ожидается дождливый период

В ближайшие дни в московском регионе ожидается постепенное снижение дневной температуры воздуха, со снижением превышения нормы с 7 до 3 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в этот же период возможны осадки.

В частности, в пятницу, 12 апреля, днем местами вероятен небольшой дождь. В светлое время суток в Москве до 14...16°, по области – до 12...17°. Не исключен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В субботу, 13 апреля, ночью местами ожидается небольшой дождь при температуре до 6…7°. Днем преимущественно без осадков. В Москве 14...16°, по области 12...17°.

В воскресенье, 14 апреля, днем опять прогнозируется небольшой дождь. При этом в Москве до 16...18°, по области – до 13...18°. Возможен местами порывистый ветер до 15 м/с.

В начале новой недели возможно дальнейшее понижение дневной температуры воздуха.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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