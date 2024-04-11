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Четверг, 11 апреля 2024, 19:04 мск

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«Герой нашего времени»: Апти Алаудинов командир и управленец современной России

Апти Алаудинов.Фото: из архива официального сайта президента Чеченской республики

Апти Алаудинов самый молодой генерал МВД России, прославленный командир спецназа «Ахмат», стойкий боец, настоящий герой и, наверняка, один из будущих лидеров не только Чеченской республики, но и России. С недавнего времени Апти Аронович стал активным российским политиком и на президентских выборах 2024 года был назначен доверенным лицом Владимира Путина.

Биография помощника главы Чеченской республики, командира подразделения специального назначения «Ахмат» и заместителя командующего 2-го Армейского корпуса ВС РФ генерал-майора Апти Алаудинова неразрывно связана с родной республикой. Герой России, ЛНР и Чечни, славный сын своего народа, как и подобает настоящему горцу. С 2011 по 2021 годы занимал пост замминистра внутренних дел Чеченской Республики, служил начальником полиции. При чем специальное звание генерал-майора полиции Апти Аронович получил еще в июне 2012 года в возрасте 38 лет. А в ноябре 2022 года стало известно, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майор.

Он родился в семье советского офицера. Из потомственных. После выхода отца в отставку родители Апти обосновались в поселке Горный Ставропольского края. Там же, на Ставрополье, Апти решил получать образование, поступил в филиал московской юридической академии, но закончить не успел. Помешала Чеченская кампания.

Старшие Алаудиновы – отец и брат – не представляли себе существование Чечни отдельно от остальной России, они первыми из семьи отправились на родину и погибли в боях против бандформирований Джохара Дудаева. При штурме Грозного Апти потерял дядю. В общей сложности в той войне Алаудиновы похоронили больше десятка своих мужчин: двоюродных и троюродных братьев, дядей.

С тех пор на стражу правопорядка в республике заступил Апти Аронович. Он все-таки стал дипломированным юристом, закончил Чеченский государственный университет в Грозном и навсегда связал свою жизнь с правоохранительными органами. Семейная история обязывала.

С началом спецоперации на Украине Апти Алаудинов возглавил один из отрядов спецназа. Спецназ «Ахмат» – многонациональное подразделение, объединяющее под своим началом русских, чеченцев, представителей других народов и народностей огромного российского государства. Как подчеркивают бойцы и командиры: они воюют не с украинцами, но с украинскими фашистами. И делают свою работу весьма успешно!

Настолько успешно, что 1 августа 2022 года за заслуги перед государством, мужество и героизм, проявленные в ходе проведения СВО их командиру, генерал-майору Алаудинову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

По словам экспертов, глава Чеченской Республики полностью доверяет Апти Алаудинову. Сегодня он назначен секретарем совбеза Чечни. Приказ подписал сам Рамзан Кадыров. С Кадыровым Алаудинова связывает многолетняя работа по становлению и восстановлению республики. Так что опыт хозяйственно-административной деятельности, позволяющий Алаудинову в случае необходимости взять на себя ответственность за целый регион, имеется. А учитывая его популярность после побед в СВО, многие чеченцы России видят его выразителем своих интересов и чаяний.

Если же говорить об Алаудинове, как о политике, то перед нами предстает политик-интеллектуал. Он, как никто другой, понимает, что противники России видят в нашей многонациональности одну из возможных линий разлома. Бьют по больному, желая разделить российское общество. Но получают обратную консолидацию в виде того же спецназа «Ахмат» и его успешных действий. Апти Алаудинов пришел к таким выводам еще в 2013-м, когда в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. Тема работы звучала так: «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности».

Как неоднократно повторял в своих публичных выступлениях сам Апти Аронович, «сила России в мощи ее русского стержня», призывая россиян укреплять семьи и рожать больше детей, которым мы должны передать Великую Россию. Эксперты уверены, что набранный Алаудиновым политический вес уже в ближайшее время позволит ему претендовать на весомое место в федеральной повестке.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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