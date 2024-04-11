«Герой нашего времени»: Апти Алаудинов командир и управленец современной России

Апти Алаудинов самый молодой генерал МВД России, прославленный командир спецназа «Ахмат», стойкий боец, настоящий герой и, наверняка, один из будущих лидеров не только Чеченской республики, но и России. С недавнего времени Апти Аронович стал активным российским политиком и на президентских выборах 2024 года был назначен доверенным лицом Владимира Путина.

Биография помощника главы Чеченской республики, командира подразделения специального назначения «Ахмат» и заместителя командующего 2-го Армейского корпуса ВС РФ генерал-майора Апти Алаудинова неразрывно связана с родной республикой. Герой России, ЛНР и Чечни, славный сын своего народа, как и подобает настоящему горцу. С 2011 по 2021 годы занимал пост замминистра внутренних дел Чеченской Республики, служил начальником полиции. При чем специальное звание генерал-майора полиции Апти Аронович получил еще в июне 2012 года в возрасте 38 лет. А в ноябре 2022 года стало известно, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майор.

Он родился в семье советского офицера. Из потомственных. После выхода отца в отставку родители Апти обосновались в поселке Горный Ставропольского края. Там же, на Ставрополье, Апти решил получать образование, поступил в филиал московской юридической академии, но закончить не успел. Помешала Чеченская кампания.

Старшие Алаудиновы – отец и брат – не представляли себе существование Чечни отдельно от остальной России, они первыми из семьи отправились на родину и погибли в боях против бандформирований Джохара Дудаева. При штурме Грозного Апти потерял дядю. В общей сложности в той войне Алаудиновы похоронили больше десятка своих мужчин: двоюродных и троюродных братьев, дядей.

С тех пор на стражу правопорядка в республике заступил Апти Аронович. Он все-таки стал дипломированным юристом, закончил Чеченский государственный университет в Грозном и навсегда связал свою жизнь с правоохранительными органами. Семейная история обязывала.

С началом спецоперации на Украине Апти Алаудинов возглавил один из отрядов спецназа. Спецназ «Ахмат» – многонациональное подразделение, объединяющее под своим началом русских, чеченцев, представителей других народов и народностей огромного российского государства. Как подчеркивают бойцы и командиры: они воюют не с украинцами, но с украинскими фашистами. И делают свою работу весьма успешно!

Настолько успешно, что 1 августа 2022 года за заслуги перед государством, мужество и героизм, проявленные в ходе проведения СВО их командиру, генерал-майору Алаудинову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

По словам экспертов, глава Чеченской Республики полностью доверяет Апти Алаудинову. Сегодня он назначен секретарем совбеза Чечни. Приказ подписал сам Рамзан Кадыров. С Кадыровым Алаудинова связывает многолетняя работа по становлению и восстановлению республики. Так что опыт хозяйственно-административной деятельности, позволяющий Алаудинову в случае необходимости взять на себя ответственность за целый регион, имеется. А учитывая его популярность после побед в СВО, многие чеченцы России видят его выразителем своих интересов и чаяний.

Если же говорить об Алаудинове, как о политике, то перед нами предстает политик-интеллектуал. Он, как никто другой, понимает, что противники России видят в нашей многонациональности одну из возможных линий разлома. Бьют по больному, желая разделить российское общество. Но получают обратную консолидацию в виде того же спецназа «Ахмат» и его успешных действий. Апти Алаудинов пришел к таким выводам еще в 2013-м, когда в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. Тема работы звучала так: «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности».

Как неоднократно повторял в своих публичных выступлениях сам Апти Аронович, «сила России в мощи ее русского стержня», призывая россиян укреплять семьи и рожать больше детей, которым мы должны передать Великую Россию. Эксперты уверены, что набранный Алаудиновым политический вес уже в ближайшее время позволит ему претендовать на весомое место в федеральной повестке.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube