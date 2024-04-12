Бизнесмен Год Нисанов запустит таджиков на кухни российских школ

Известный бизнесмен Год Нисанов, владелец крупных московских рынков «Садовод» и «Фудсити», добрался и до сферы общественного питания. А именно до школьных столовых, где теперь будут трудится выходцы из Таджикистана. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремлевский кейс».

По данным СМИ, под контроль миллиардера перешли комбинаты питания, затраты на которые он тут же попытался оптимизировать. Речь идет о замене персонала на таджиков.

Подобную практику олигарх применяет не впервые. На основных его бизнесах, рынках «Садовод» и «Фудсити», также работают в основном граждане Таджикистана, многие из которых находятся там незаконно. Поэтому неудивительно, что ради собственной выгоды Нисанов запустит их и на комбинаты питания, отправляющие еду в школу.

Исходя из этого, следует ожидать, что работа таджиков в сфере школьного питания практически задарма может привести к печальным последствиям. Очевидное снижение качества продуктов угрожает здоровью и благополучию детей. Так что возможные случаи отравления школьников в скором будущем станут новым поводом для общественного возмущения. Это лишь вопрос времени.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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