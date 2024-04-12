«Загогулинка какая-то есть…» Лукашенко высказался о перспективах мира на Украине и вступления Белоруссии в боевые действия

У Минска нет и не будет необходимости вступления в боевые действия на Украине. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву. По его словам, Москва дала однозначно понять о готовности к мирному урегулированию конфликта с Киевом.

Отвечая на вопрос журналистов об оценке вероятности вступления Белоруссии в боевые действия на Украине, Лукашенко сказал: «А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости».

«Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь – мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы «соагрессоры». Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!» – пояснил президент Белоруссии (цитата по БелТА).

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине, Лукашенко дал понять, что слова президента РФ Владимира Путина являются четким сигналом о возможности такого решения. «Если Президент России вчера (на переговорах с Александром Лукашенко в Кремле) половину вступительного слова уделил мирным переговорам, с точки зрения дипломатической вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, что сегодня момент, это прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться. Принцип один, Путин в этом плане молодец (он не отступает от своих прежних заявлений): документы есть (выработанные ранее по итогам мирных переговоров в Беларуси и Турции), они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что, неправильно? Правильно», – сказал белорусский лидер, слова которого приводятся на его официальном сайте.

«Поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. Я так понимаю Президента России, он разумно это делает. Это – лакмусовая бумажка. Хотите переговоров – давайте, мы открыты, мы договариваемся. Вот документы, садимся за стол. Не будем дальше разворачивать, останавливаемся на том, что было тогда – в этих документах. Или на основании документов идем дальше, ищем какие-то компромиссы. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине. Очень разумно поставлен российской стороной вопрос. Я полностью поддерживаю», – пояснил Лукашенко.

В то же время, по его словам, в мае у Зеленского заканчивается срок полномочий и это может породить проблему легитимности тех или иных потенциальных соглашений.

«Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: «Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у Президента Украины истекли». Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы (другой политик) придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: «Да это нелегитимный президент подписывал!» – отметил белорусский лидер.

«Поэтому, как говорил первый президент России, загогулинка какая-то есть», – добавил Лукашенко.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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