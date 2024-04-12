Итоги недели СВО: Армия России отразила около сотни атак ВСУ и уничтожила более 6,6 тысячи боевиков

За минувшую неделю с 6 по 12 апреля российские войска улучшили положение на четырех направлениях специальной военной операции, отразив при этом около сотни атак противника и уничтожив 6685 боевиков ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе военных действий на линии боевого соприкосновения с вооруженными формированиями киевского режима.

Судя по данным ведомства, самые напряженные бои продолжаются на Донецком и Авдеевском направлениях, где ВСУ несут самые серьезные потери.

В частности, на Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям ВСУ около Андреевки, Антоновки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Селидова и Часова Яра. При этом отражены 23 контратаки штурмовых групп противника.

В итоге за неделю ВСУ потеряли более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», ведя активные действия, продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отражено 65 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи в Донецкой народной республике.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130-ти военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и четыре гаубицы М777 производства США.

На остальных направлениях СВО потери противника составили 1555 боевиков. В то же время уничтожено 8 танков, 11 боевых бронированных машин, более 70 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», 61 орудие полевой артиллерии, в том числе в том числе гаубицы М777 производства США, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD» и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Российским войскам также удалось улучшить позиции на Купянском и Южно-Донецком направлениях.

Вместе с тем за неделю ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов «SAMP/T» франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 1712 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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