«Придётся их проучить»: ввод войск США в Молдавию обернется прямым конфликтом с Россией

Возможный ввод в Молдавию военного контингента НАТО приведет к прямому конфликту между коллективным Западом во главе с Вашингтоном и Россией. Как считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Молдавия уже находится на грани гражданской войны на фоне авантюр президента Майи Санду превратить страну «во вторую Украину».

«Молдавия присосалась, по сути, к российскому бюджету за счет дешевых поставок энергоносителей и открытых для нее рынков сельхозпродукции, которая идет из Молдавии в Россию, и при этом они пытаются пойти по пути Украины. Но хотел бы, чтобы Молдавия и другие постсоветские республики, которые верят посулам американцев, обещаниям стран Запада, той же Великобритании или Франции, пусть они посмотрят на пример Украины. Там тоже так все начиналось. Но Украина была все-таки мощная страна с большой экономикой, сильной армией, а Молдавия, при всем уважении к молдаванам, мягко говоря, государство небольшое, а грубо говоря, государство-карлик», – пояснил Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

При этом сенатор полагает, что Санду «просто не понимает, куда она тянет свой народ», соглашаясь на размещение в республике базы спецназа США. «В Молдавии не все так однозначно, как мечтает и думает госпожа Санду. Там есть Гагаузия, которая заявила, что она в случае экспансии (со стороны Кишинева) обратится за помощью к России. Там есть Приднестровье, где подавляющая часть населения является гражданами нашей страны. Использование контингента западных стран для ввода в Молдавию приведет к прямому столкновению (с РФ). Если они этого не понимают, наверное, придется однажды их проучить чем-то, чтобы они поняли, что нами шутить можно до определенного предела, а потом мы ведем только серьезные разговоры. Надеюсь, что у молдаван хватит здравого смысла и они не втянутся в эту авантюру, куда их пытаются втянуть западные страны», – отметил он.

«Зря американцы и их западные союзники думают, что войдут туда войска НАТО, и все им будут аплодировать. Начнется гражданская война в Молдавии – там Приднестровье и Гагаузия… У нас появятся все основания защитить население в целом Молдавии от посягательств западных стран», – подчеркнул сенатор.

При этом, как сказал Джабаров, ситуацию осложняет «полуразрушенное состояние» Молдавии, подавляющая часть граждан которой хотят быть частью великой державы. «Большинство дееспособных и работоспособных граждан расселились на территории РФ, где они зарабатывают на кусок хлеба для своих семей, кто-то уехал в Европу. Сказать, что это монолитная нация – молдаване, которые могут выступить единым фронтом, нельзя. Им сейчас не до войны… Думаю, что все эти мечты о кружевных трусиках – раньше мы слышали это в Украине – они быстро улетучились, потому что поняли, что можно иметь кружевные трусики и ездить без визы в Евросоюз, но когда в карманах пусто и покупать не на что продукты, эти все льготы никому не нужны», – констатировал он.

«Когда были выборы в парламент Молдавии, наши наблюдатели были там. Простые люди подходили и говорили, что им не нужны эти выборы. Если бы объявили референдум о вхождении состав России – они бы тут же пошли. Для простых молдаван было лучше и спокойней жить в составе великой страны. А то, что сейчас они испытывают, – унижение», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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