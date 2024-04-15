Рост смертности и хронические заболевания: академик РАН назвал риски малоподвижного образа жизни

Россиянам угрожает рост хронических заболеваний и повышенная смертность на фоне малоподвижности, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик обратил внимание, что современный человек забывает одну из главных опций, на которую настроен его организм, – движение, которое «вносит свой вклад в профилактику и лечение инфекционных, сердечно сосудистых, онкологических заболеваний и даже диабета».

«Мы двигаемся от кровати до холодильника, от холодильника до дивана – вот это наш самый дальний маршрут… Физическая активность каждого четвертого взрослого человека в мире не соответствует международно-рекомендуемым уровням активности. 5 млн случаев смерти в год могло бы быть предотвращено, если бы все двигались. Это не значит, что нужно быть членом олимпийской сборной, не надо стоять на пьедестале чемпионата России по любому виду спорта, надо просто двигаться», – подчеркнул Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве.

«У людей с недостаточной физической активностью на 20-30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто уделяет этому достаточное время. И более 80% подростков во всем мире испытывают недостаток (в движении). А мы здесь явно может и больше 80%», – уточнил он.

«Физическая активность действительно сегодня очень и очень актуальна. Мы с вами обездвижены. Если мои дети еще во дворе бегали и была проблема их домой зазвать, то сегодня у моих внуков выйти на улицу – у них такой потребности нет», – выразил сожаление академик.

«Раньше говорили, что наша страна находится где-то из 130 стран, которые так или иначе контролируют вопрос с ожирением, мы где-то в шестом десятке были. С этого года мы вошли в десятку по активности регистрации детей с избыточным весом и ожирением. Как раз фактор малой подвижности играет здесь одну из решающих ролей. Едят столько же, двигаются меньше», – отметил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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