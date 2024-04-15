«Не первый раз проделывает это…» На президента Молдавии Санду подали в суд за клевету

Бывший прокурор Молдавии Виктория Фуртунэ, которую подозревают в разглашении информации по уголовному расследованию, подала в суд на президента страны Майю Санду за умышленную клевету. Как сообщают местные СМИ, экс-обвинитель требует возмещения морального ущерба в 1 млн леев за комментарии главы государства в ходе одной из пресс-конференций.

В конце марта в администрации президента на брифинге Санду задали вопрос, правдивы ли заявления Фуртунэ о возможной фабрикации файлов СИБ (Службы информации и безопасности) и НЦБК (Национального центра по борьбе с коррупцией), а также о ее решении не назначать судью Алексея Паниша. Не называя имени прокурора, Санду пояснила, что ответы следует искать в упомянутых учреждениях.

«Мы видим прокуроров, которые совершали злоупотребления во времена [олигарха Влада] Плахотнюка... Теперь у них нет другой работы, их не волнуют дела, большая коррупция, которая нанесла вред государству и гражданам, вместо этого они имеют дело с судьями, в отношении которых есть вопросы. Пусть СИБ и НЦБК ответят, я имею законное право вернуть в ВСМ дела судей, в отношении которых у меня есть вопросы. У меня также есть вопросы относительно добросовестности некоторых судей», – сказал Санду.

Фуртунэ посчитала, что Санду намекнула на ее предполагаемое сотрудничество с Плахотнюком, который является фигурантом трех уголовных дел в России и одного в Молдавии.

«Чем выше должность в государстве – тем больше должна быть ответственность за все, что ты делаешь и говоришь. Администрация президента страны не дает разрешения делать ложные, голословные заявления, намеренно очерняющие кого-либо. Она не первый раз проделывает это с разными людьми, но со мной это не пройдет. В отправленном сегодня предварительном заявлении на имя Майи Санду за умышленную клевету я запросила 1 миллион леев в качестве компенсации морального вреда», – подчеркнула Фуртунэ.

Кишинев, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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