В МЧС России уточнили общее число подтопленных из-за паводка домов

В России количество подтопленных домов в результате паводков достигло 15,8 тысячи. Об этом говорится в сообщении МЧС.
«В 33 субъектах остаются подтопленными более 15,8 тысячи жилых и дачных домов, около 28 тысяч приусадебных участков», – уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, под водой остаются 111 низководных мостов и 84 участка дорог.
Из-за паводков в этом году пострадало сразу несколько регионов РФ. Пока сложная обстановка сохраняется в Приволжском и Уральском федеральных округах.
Москва, Мария Соколова
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