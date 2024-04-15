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Понедельник, 15 апреля 2024, 19:14 мск

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В МЧС России уточнили общее число подтопленных из-за паводка домов

Фото: МЧС России

В России количество подтопленных домов в результате паводков достигло 15,8 тысячи. Об этом говорится в сообщении МЧС.

«В 33 субъектах остаются подтопленными более 15,8 тысячи жилых и дачных домов, около 28 тысяч приусадебных участков», – уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, под водой остаются 111 низководных мостов и 84 участка дорог.

Из-за паводков в этом году пострадало сразу несколько регионов РФ. Пока сложная обстановка сохраняется в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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