«Лучшие в аду» – новый российский проект и свежий взгляд на патриотические игры

Российская студия из Владивостока NoName Company представила трейлер своего первого проекта – «Лучшие в аду», посвященного событиям в зоне СВО и основанного на реальных историях российских военнослужащих. Его опубликовал игровой журнал «Игромания».

Создатели «Лучших в аду» подчеркивают патриотическую направленность игры, видя потребность в проектах, отражающих современную российскую историю. Вдохновением для сюжета послужил одноименный фильм Героя России Алексея Нагина о бойцах ЧВК «Вагнер».

Одной из уникальных особенностей «Лучших в аду» является искусственный интеллект, который заметно выделит игру среди остальных проектов. В дополнение к этому, она использует движок Unreal Engine 4, что обещает баланс между кинематографичностью и реалистичностью происходящего.

Разработчики из NoName Company сообщили, что при разработке игры стремятся к созданию не только развлекательного, но и социально значимого продукта. Подробнее о проекте можно узнать в группе ВКонтакте: https://vk.com/bestinhell_game и Telegram-канале https://t.me/bestinhell_game.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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