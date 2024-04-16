Дождливая Москва: в ближайшие дни может выпасть до трети месячной нормы осадков

В Москве в ближайшие дни ожидается дождливая погода, а в четверг и пятницу может выпасть до трети месячной нормы осадков. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, по его словам, в ночь на субботу не исключены ночные заморозки.

«В четверг и в ночь на пятницу прогнозируется дождь, местами сильный, и, постепенно, уже во второй половине дня в пятницу, будет более спокойная погода. Выпадет заметное количество осадков – 10-15 мм. Так как апрель – месяц не богатый на осадки, среднее месячное количество составляет 37 мм, поэтому выпадет четверть, даже треть месячной нормы осадков», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, в течение всей недели дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 10 до плюс 15 градусов. В пятницу, 19 апреля, возможно повышение в светлое время суток до +19 градусов, в ночь на субботу – похолодание до 0 – +5 градусов. При этом вероятны осадки в виде мокрого снега.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в будущий понедельник днем ожидается заметное повышение температуры – до 20 градусов.

«В среднем температура за первую половину месяца на 5,5 градуса выше нормы. Это мощное тепло. А осадки, которые сейчас выпадают, они очень полезны, потому что март был месяц сухой, всего четверть от нормы выпала, поэтому эти осадки предупреждают от раннего пожароопасного сезона, тут все хорошо», – уточнил Вильфанд.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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