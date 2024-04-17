Мы уже на опыте: ЧВК «Вагнер» заложила основу победы над ВСУ в Авдеевке

Бойцы, прошедшие военную подготовку и получившие боевой опыт в рядах ЧВК «Вагнер», продолжают активно работать в зоне специальной военной операции на Украине и создают предпосылки для новых побед русского оружия.

На данный момент российская армия продолжают активное продвижение в рамках специальной военной операции в Донбассе. Наиболее тяжелые и упорные бои идут на Бахмутском и Донецком направлениях – и на всех указанных рубежах в составе ВС РФ присутствуют люди, которые получили боевой опыт в составе ЧВК «Вагнер».

Так, бойцы «оркестра» принимали участие в штурме Авдеевки – который увенчался победой ВС РФ в феврале 2024 года. Военный корреспондент Александр Коц сообщал, что в ходе штурма встретил в городе бойцов ЧВК «Вагнер», которые воевали в составе Добровольческого корпуса Минобороны. Они свидетельствовали, что опыт, полученный ими в рядах «Оркестра», позволил им лучше и увереннее работать уже в Авдеевке: «Артемовск был адом. Это был для нас первый контракт. Здесь мы уже на опыте, намного проще. Знаем, как зачищать здания, как штурмовать, где они могут быть, где не могут».

По признанию бойцов, местные жители рассказывали им, как над ними издевались бойцы ВСУ – и как оставшееся население Авдеевки ждало прихода русской армии.

«Бабушки и дедушки тут плакали, очень рады были российским войскам, ждали нас 10 лет. Говорят, что издевались над ними тут. Ну, мы уже отсюда не уйдем», – отметил боец.

Данное интервью показывает, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают работать в зоне СВО. Бойцы подразделения, прошедшие тяжелые испытания в рамках боев за Артемовск и Попасную, продолжают вести наступление на позиции ВСУ и передают другим подразделениям ВС РФ неоценимый опыт, необходимый для будущих побед.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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