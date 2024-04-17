Принцип взаимности и вражды: МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

В МИД России была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер, которой был выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований «persona non grata» дипломата посольства РФ в Таллине.

«Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что её враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ», – подчеркивается в заявлении МИД России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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