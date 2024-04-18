Запад стимулирует терроризм: в МИД РФ прокомментировали планы Киева по уничтожению Крымского моста

Запад под руководством англосаксов не просто спонсирует, а занимается стимулированием международного терроризма. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя озвученные киевским режимом планы возможной новой атаки на Крымский мост.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сообщил 10 апреля в интервью немецкому таблоиду Bild о планах Вооруженных сил Украины разрушить Крымский мост. Сделать это они всё намереваются к середине июля 2024 года», – отметила Захарова.

При этом представитель МИД РФ обратила внимание на последовавший за этим комментарий эксперта Гудзоновского института в области военно-морских операций и радиоэлектронной борьбы британскому изданию The Sun по деталям возможной операции по уничтожению этого гражданского инфраструктурного объекта. «Как он выразился, для массированной атаки на опоры и пролеты Крымского моста специалисты отдают предпочтение варианту, прямая цитата, «адского дождя ракет Storm Shadow и Scout с одномоментным использованием большого числа морских беспилотников и подрывом заминированной баржи или контейнеровоза. Напомню, это не экстремистские листовки, это не атака террористов-ботов, например, какого-нибудь интернет-онлайн-ресурса. Это официальное СМИ, издаваемое в традиционном формате, публикует подобные вещи. Это уже, знаете ли, не спонсирование терроризма даже, это стимулирование международного терроризма через подконтрольные англосаксам СМИ… Есть все основания считать, что для планирования и совершения подобных терактов и задумывалась недавно созданная Британией и Норвегией так называемая морская коалиция», – констатировала Захарова.

«Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (администрации премьер-министра Великобритании), Форин-офиса (МИД Великобритании), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», – подчеркнула представитель МИД РФ.

В этой связи Захарова предложила провести эксперимент, «просто чтобы понять всю чудовищность подобных дискуссий и заявлений». «Как бы ощущали себя на Западе общественность, официальные структуры и спецслужбы, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали, например, организацию подрывов мостов в Германии, в Португалии, тоннеля под Ла-Маншем тоже где-нибудь на страницах The Sun, в журнале Time или Washington Post. Что бы сделали с этими изданиями, и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?» – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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