«Будет ещё хуже…» Закон о мобилизации является началом конца Украины

Закон об ужесточении правил мобилизации на Украине является началом окончательной фазы американского плана по «добиванию» народа этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, этот документ уничтожает права украинцев и гарантирует им только смерть.

«16 апреля Зеленский подписал чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев… Это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели. Их же на верную смерть Зеленский отправляет. Это понимают все, даже его ближайшие сторонники», – констатировала Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что проживающие зарубежом украинцы уже пытаются сделать всё, чтобы избежать мобилизации. «За рубежом Украины паника. Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольства, чтобы успеть до вступления закона в силу 16 мая обновить свои паспорта и не возвращаться на территорию Украины. После этой даты может быть отказано в оказании консульских услуг. Это такую судьбу США готовили для Украины, когда совершали своими руками за свои деньги государственный антиконституционный переворот на «майдане» в 2014 году?» – отметила она.

«С уверенностью можно сказать, что этот самый страшный, дикий, чудовищный мобилизационный закон будет способствовать увеличению без того зашкаливающей коррупции на Украине, ещё больше расколет общество, но едва ли поможет режиму Зеленского с пополнением рядов ВСУ. Но я хочу сказать то, что боятся произнести на Украине. Боятся произнести это все: рядовые граждане и на Банковой, а мы скажем – это только начало. Зеленский только начал окончательную фазу, которая называется добить по-американски граждан Украины. Будет, к сожалению, ещё хуже», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube