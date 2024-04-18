Дельфийские игры России отменены

XXIII молодежные Дельфийские игры России, планировавшиеся к проведению 19-24 апреля, в указанные сроки не состоятся. Об этом говорится в телеграм-канале оргкомитета.

«Национальный Дельфийский совет России искренне благодарит всех участников, их преподавателей, концертмейстеров и родителей, руководителей коллективов и делегаций, председателей и членов жюри за тщательную подготовку к Играм. Выражаем надежду на ваше понимание», – отмечается также в сообщении.

Причины такого решения не уточняются. Первоначально планировалось, что XXIII молодежные Дельфийские игры России пройдут в Республике Мордовия. Позже было было объявлено, что Игры состоятся в дистанционном формате.

Дельфийские игры – это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. В настоящее время состязания проводятся по 54 номинациям: фортепиано, скрипка, театр, академическое пение, народный танец, цирк, эпидемиология и биоинформатика, искусство воспитания, дизайн одежды, научно-популярный видеоблогинг и пр.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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