В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщениях региональных главков МЧС, ожидается усиление ветра южной четверти, местами с порывами 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики прогнозировали, что в пятницу, 19 апреля, возможен дождь.

В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что за день 18 апреля и в ночь на 19 апреля в отдельных районах столицы выпало до 15 мм влаги, что составляет почти 35% месячной нормы осадков.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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