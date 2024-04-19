В Москве начался деревопад: сильный ветер в столице сохранится до конца дня

Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду сохранятся до конца дня. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, уже есть случаи падения деревьев.
Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья.
«Просим горожан быть предельно внимательными и осторожными на улице», – отметили в ведомстве.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, до конца дня и в ночное время возможны осадки. При этом в темное время суток температура воздуха опустится почти до нулевой отметки. В этих условиях не исключен мокрый снег.
Москва, Елена Володина
© 2024, РИА «Новый День»