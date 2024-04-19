«Советская» перспектива: российская экономика опять катится в безвыходный тупик?

Российская экономика благодаря политике кабинета министров и Центрального банка находится в безвыходном движении к тупику, схожему с тем, что привел к развалу Советского союза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. По его оценке, неизбежное сокращение бюджетных стимулов очень быстро приведет к стагнации.

«Российская экономика находится сейчас в сложном и, мягко говоря, безвыходном состоянии. Текущие действия, которые осуществляются правительством РФ и Центральным банком, приводят ее к тупиковому развитию. Мы решаем локальные текущие задачи, прогнозирование идет краткосрочное. Если мы увидим замедление мировой экономики, начнется снижение цен на углеводороды, то, весьма вероятно, ситуация с российским бюджетом, со многими отраслями сильно усугубится», – подчеркнул Кабаков сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание на крайне негативные последствия «просто феноменальнейшего бюджетного стимула». «Инфляция в российской экономике берет свое начало, в первую очередь, из той эмиссии, которую мы наблюдаем, из тех денег, которые правительство вкидывает в экономику. Долго ли ситуация будет оставаться в таком формате? Центральный банк вынужден при таком бюджетном стимуле повышать ключевую ставку, удерживая ее на высоком уровне. Таким образом связывается эта вся ликвидность, которая есть у физлиц на банковских депозитах на определенное количество времени. Второй момент – те отрасли и сегменты экономики, которые не находятся в ареале стимулирования, уже сейчас испытывают определенные проблемы. А если этот стимул закончится, то мы увидим там очень быструю стагнацию», – пояснил он.

«Если этот стимул остановить, а его придется в определенный момент остановить, мы увидим просто безвыходную ситуацию. Об этом никто особо не говорит и не задумывается. Мы живем в модели, которая предполагает прогнозирование на ближайший год, и, в принципе, это всех удовлетворяет», – отметил эксперт.

По его словам, несмотря на предпринимаемые Западом санкционные усилия, Россия всё равно остается частью мировой финансовой системы и подвержена глобальным тенденциям. «Ситуация с ростом инфляции, перегревом экономики немножко по другим причинам, но сопоставима (с общемировой). Общие черты присутствуют и в экономике США. Сейчас Центробанки пытаются справиться с глобальными вызовами. Некоторые Центробанки не смогли с этим справиться – возьмем ту же Турцию, где темпы инфляции и ключевая ставка имеют просто феноменальные значения: инфляция под 80, ставка – 40. Даже с 16% (ключевой ставки в РФ) нормальному бизнесу без определенных стимулов и субсидий жить сложно, даже говорил бы – невозможно», – констатировал Кабаков.

«Выход из данной ситуации достаточно сложно предположить, потому что даже с точки зрения экономической мысли мы не видим возврата к нормальному функционированию без прохождения неких кризисных явлений. Можно говорить о том, что похожая ситуация формировалась в 1970-е годы. Есть похожие черты, но есть и существенные отличия. Напомню, тогда поднимали ключевую ставку в США до беспрецедентных значений, и это сопровождалось очень большими кризисными явлениями. И Советский союз тоже испытывал определенные трудности с ростом цен на часть сельхозпродукции, что заложило тоже определенный кирпичик к кризисным явлениям конца 1980-х годов», – уточнил эксперт.

«Возврат к нормальному функционированию предполагает усиление конкуренции, с другой стороны – возврат к нормальным ставкам. И более того, нам необходим конкурентный рынок. И это на сегодняшний день тоже является определенной проблемой, потому что часть экономики получает субсидии, то есть живет не по рыночным ставкам, а часть экономики остается без возможности дальнейшего развития», – заключил Кабаков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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