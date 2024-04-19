Доллар по 160 рублей: прогрессивные управленцы предлагают превратить Россию в «банановую республику»

Прогрессивные управленцы от бизнеса предлагают превратить Россию в «банановую республику» с тотальным обнищанием и баснословными прибылями инвесторов из недружественных государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев сделал ряд резонансных заявлений, которые вызвали критическую реакцию.

В частности, Змиев назвал правильным «активный яркий призыв Центробанка к богатым людям России – выводите валюту за рубеж». По его словам, только страна со слабой валютой выигрывает может повысить свою конкурентоспособность и доходы населения.

«Курс 94 рубля (за доллар) – это недостаточный курс для развития экономики. В августе и октябре 2023 года было 100 рублей. Уверен, что сейчас с началом летнего туристического сезона курс доллара перевалит за 100 уже в июне. Дальше максимальный курс, который показан на Мосбирже – это 121 рубль за доллар. Мы однозначно к нему придем. Но если исходить из целей опережающего сокращения бюджетного дефицита, отказа от повышения налогов и достижения целей экономического роста очень быстро, то курс доллара к концу этого года должен быть 150-160 рублей. Тогда экономические процессы в стране настолько забурлят и настолько быстро пойдут в позитивную сторону, что власти только будут отчитываться о росте доходов населения, открытии новых бизнесов и о повышении доходов в бюджет. Это путь, как самый оптимальный, предполагает, что обязательная (продажа) валютная выручка конечно же должна быть отменена», – считает Змиев.

«Вишенка на торте, когда курс доллара на конец этого года 150-160 (рублей) за доллар, – это когда мы увидим, что представители бизнеса недружественных стран, которым под санкциями запрещено работать с Россией, будут через третьи страны заходить в Россию, чтобы вести здесь бизнес и искать пути-лазейки, чтобы вернуться на наш рынок. Потому что те суперприбыли, которые они смогут зарабатывать здесь, ни экономика Европы, ни США им никогда не дадут. Как говорил Маркс, бизнес пойдет на любые преступления, если он видит 300% рентабельности. Здесь будет гораздо больше», – подытожил профессиональный эксперт.

Комментируя это выступление, директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков назвал такие перспективы сюрреализмом.

«Вы предлагаете девальвировать рубль, загнать все население на фабрики и конкурировать с Китаем, где 1,5 млрд человек, а у нас 145 млн человек, то есть в 10 раз меньше. Дальше – вы убьете полностью платежеспособный спрос. Предлагаете увеличить социальные выплаты, но так как мы ничего не производим, а рубль девальвировался, вся импортируемая продукция сразу станет дороже в несколько раз. Соответственно, государство может социальные обязательства брать в виде выдачи денег не корку хлеба – зерно-то мы еще пока производим. Хотите отказаться от экспорта углеводородов и конкурировать с Китаем?.. И тут же к нам прибегут иностранные инвесторы? У нас (ключевая) ставка 16%. Они так не бегут, 300% их не особо интересует в текущей ситуации. А вторичные санкции, которые вполне способны убить еще часть нашего бизнеса, вы считаете, вообще никаким образом не могут повлиять на наших экспортеров? Вывод экспортной выручки при дальнейших санкционных действиях США и Европы… Это не экономика – это какой-то сюр», – заключил Кабаков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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