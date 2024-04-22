В Москве закроется движение в центре города в связи с тренировкой парада Победы

Во вторник, 23 апреля, в связи с проведением тренировки парада в Москве временно закроют движение в Тверском районе.

Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, ограничения будут введены с 21:00 до окончания мероприятия.

В частности, движение закроется, на Тверской улице до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро «Маяковская» от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская.

Также ограничения затронут улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; Охотный ряд от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка; Большую Никитскую от улицы Моховая до Романова переулка.

Источник: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Также возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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