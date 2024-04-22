Бойцы ЧВК «Вагнер» и Вооруженных сил ЦАР (FACA) провели совместную операцию по ликвидации базы радикалов из группировки «Господня Армии Сопротивления» (LRA), в ходе которой вызволили из плена 14 детей, находившихся восемь лет в рабстве у бандформирования.

Операция проходила в городе Сам Уанджа на востоке республики. Помимо освобождения детей, «музыкантам» и FACA удалось ликвидировать двух генералов, одного полковника и шестерых боевиков LRA и конфисковать их оружие и боеприпасы.

Сейчас дети находятся под опекой ЧВК «Вагнер» в лагере в Банги, где им оказывается вся необходимая помощь. Вскоре они смогут вернуться домой и начать новую жизнь, оставив позади ужасы плена.

Эта успешная операция – лишь часть сотрудничества между «музыкантами» и властями ЦАР в борьбе с терроризмом. Инструкторы ЧВК «Вагнер» также занимаются подготовкой бойцов FACA, повышая их боеспособность и расширяя их потенциал в противостоянии угрозам безопасности страны.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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