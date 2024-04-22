Синоптики прогнозируют Москве дождливое потепление

В московском регионе во второй половине недели ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха поднимется до +20 градусов, но при этом возможны осадки.

«Несмотря на небольшое похолодание во вторник и среду, апрель вновь порадует теплом», – отметили синоптики.

Если во вторник и среду, 23-24 апреля, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12...17°, то в четверг, 25 апреля, в Москве ожидается до +20, а в Подмосковье – до +22°. Возможен небольшой дождь и порывистый ветер до 15 м/с.

В пятницу, 26 апреля, вновь вероятен кратковременный дождь. Температура ночью 8...13°, днем 17...22°.

В субботу, 27 апреля, также ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 6...11°, днем 15...20°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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