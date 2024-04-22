Молдавия накануне краха: Гагаузия готова к самоопределению

Молдавия рискует потерять не только независимость, но и своих жителей при сохранении у власти нынешнего президента республики Майи Санду. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на сегодня пресс-конференции в Москве. По ее словам, если Молдавия войдет в состав Евросоюза или объединится с Румынией, Гагаузия может воспользоваться правом на самоопределение.

«Нам 3,5 года говорят уже, что Евросоюз – это демократия, независимость, хорошие дороги, инфраструктура, это хорошая, красивая жизнь. Но, к сожалению, мы этого не видим. 3,5 года мы видим только бедность и нищету, и никакой свободы слова нет. За последний год были закрыты 13 телеканалов, десятки сайтов именно русскоязычных… Для людей на самом деле это большая проблема», – отметила Гуцул.

Глава автономии пояснила, что сегодня в Молдавии быть в оппозиции «очень сложно», так как это сопровождается арестами и лишением свободы. По ее словам, ситуация усугубилась после проведения в Москве форума с созданием предвыборного блока «Победа».

«Мы уже видим высказывания некоторых руководителей, властей Кишинева, чтобы не принимать в страну, и более громкие заявления, которые я бы не хотела озвучивать, потому что когда такие заявления читаешь, приходишь в ужас, как человек может додуматься до такого. Могу сказать одно, мы настроены на победу. Поэтому и блок называется «Победа». Уверена, что мы выиграем, что наш народ сделает правильный выбор и даст шанс не только себе, а всей Молдове выйти из той катастрофической ситуации, в которой мы сейчас находимся», – сказала она.

«Колоссальное идет давление. Но если мы не объединимся и не пойдем против той власти, которая сейчас у нас есть, к сожалению, наша Молдавия потеряет не только независимость, мы потеряем даже своих жителей. Нам обещали, что будут возвращать наших жителей Молдовы обратно, потому что очень много людей работают в РФ, уезжают на заработки в ЕС. В программе Майи Санду было 3,5 года назад, что мы придем к власти, придут хорошие времена, наши люди будут приезжать обратно, будут жить в Молдове. Но оказалось, наоборот – сейчас люди массово покидают, насовсем уезжают из республики. И это на самом деле очень большая проблема», – констатировала Гуцул.

При этом, по ее словам, есть «тревожные звоночки» по разжиганию прямого военного столкновения между молдаванами и гагаузами и «это больной вопрос для каждого жителя республики». «Есть некоторые представители PAS (правящей партии) – провокаторы мы их называем, потому что они всячески стараются столкнуть два народа между собой… Сейчас мы наблюдаем, что закупаются вооружения, радары, идут учения (в рамках НАТО), к нам приезжают военные из других стран. Для жителей республики Молдова это такой опасный звоночек. Все переживают, волнуются. Надеются, что никакого военного конфликта не будет. Гагаузская автономия в этом не заинтересована. Мы хотим мира и стабильности», – подчеркнула она.

В то же время глава автономии назвала «политической манипуляцией» объявленный Санду референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз. «По Конституции республика Молдова является независимой, нейтральной страной. Десять лет назад в 2014 году 2 февраля в Гагаузской автономии был организован референдум, где люди голосовали за то, что если Молдова потеряет свою независимость, а именно – объединится с Румынией, то Гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение. Это также есть в законе об особом правовом статусе Гагауз-ери. 10 лет назад жители Гагаузской автономии сделали свой выбор. Более 90% жителей проголосовали «за». Но конечно же власти Кишинева этот референдум не признали законным. Но это мнение народа. И на сегодняшний день это мнение так и осталось», – заключила Гуцул.

Накануне в Москве лидеры ряда оппозиционных партий Молдавии объявили о формировании блока «Победа». Его лидеры ведут консультации о выдвижении единого кандидата на предстоящих этой осенью президентских выборах в Молдавии.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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