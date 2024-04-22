Зеленский готовит предложения для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности урегулировать конфликт с Россией и подготовке документа с предложениями для «врагов» из Москвы.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», – заявил Зеленский в интервью, комментируя возможные последствия саммита по Украине в Швейцарии.

Напомним, Зеленский лично подписал специальный указ, который запрещает ему вступать в переговоры с Москвой. Тем не менее, президент Украины в последнее время заявляет, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны при определенных условиях. В их числе – возвращение Украины к границам 1991 года и до начала специальной военной операции.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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