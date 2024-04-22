Что не так с Федеральным фондом защиты вкладчиков имени Марата Сафиулина

Президент России Владимир Путин 29 сентября 2023 года озвучил инициативу по созданию безотзывных сберегательных сертификатов на срок до трех лет. По сути, глава страны предложил создать страховку для вкладчиков. Страховая сумма по таким сертификатам должна быть равна 2,8 миллиона рублей.

В свою очередь Банк России предложил увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от года до трех лет до 2 миллионов рублей, по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет – до 2,8 миллиона с текущих 1,4 миллиона рублей.

Эта инициатива особенно актуальная в контексте финансовых пирамид и прочих нечистоплотных финансовых организаций, которые начали массово появляться в начале девяностых годов прошлого века, и, к сожалению, продолжают с завидным постоянством возникать до сих пор, фактически вытягивая из людей их сбережения.

Однако, стоит признать, что и сама сфера страхования таких вкладов, а она в России существует с 1995 года, тоже выглядит весьма «своеобразно». Одной из структур-долгожителей, которая работает в этом направлении является «Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров», который сейчас возглавляет Марат Сафиулин.

Про фонд, который мало известен широкой общественности, тем не менее имеется масса публикаций в СМИ. И далеко не все они повествуют про эту организацию в позитивном ключе. В частности, портал 78.ru в начале марта этого года опубликовал полноценное расследование о деятельности данного фонда.

Существует он действительно с 1996 года, создан в рамках указа № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, который озаботился проблемами обманутых вкладчиков. Так и был создан этот фонд. Который до 2001 года пополнялся за счет государственного финансирования. Однако с 2001 года, по словам нынешнего руководителя организации Марата Сафиулина, фонд стал самостоятельно инвестировать имеющиеся на тот момент государственные средства, а централизованное государственное финансирование прекратилось.

При этом, по примерным подсчетам экспертов, в фонде «По защите прав вкладчиков и акционеров» активов на сотни миллионов рублей, а выплачивает он по 35 тысяч пострадавшим гражданам или по 250 тысяч рублей инвалидам и пенсионерам, которые вложили свои деньги в «финансовые пирамиды». И, более того, судя по публичным отзывам в сети, даже эти деньги могут получить далеко не все.

Вот, например, что пишут на просторах социальных сетей люди, которые, как они сами заявляют, пытались вернуть хотя бы часть своих денег через «Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров»:

«Я являлся клиентом этой компании. Рассказывают красивые сказки... везде пишут сами себе отзывы. Я как раз и пошёл к ним, потому что начитался везде какие они хорошие и как помогают людям, но мне так никто и не помог. Моё дело ими было погублено, просто завалили судебный процесс!»

Эта структура оказывает еще и юридические услуги. Однако, что интересно, в реестр «финансовых пирамид», который ведет организация попадают далеко не все «пирамиды». Как заявил сам Сафиулин по поводу известной финансовой пирамиды «Финико»:

«Ситуация двоякая. С одной стороны, у «Финико» есть все признаки пирамиды, но у неё не было лицензии от Центробанка, поэтому у вкладчиков «Финико» мало шансов получить от нас компенсации на выплаты у них».

Более того, сейчас Фонд «работает» с вкладами в организации, существовавшими в 1999-2002 годах. При этом, в идеале, пострадавшему на руках нужно иметь решение суда, о том, что он действительно обманутый вкладчик. Понятно, что при таких вводных условиях результативность работы организации тоже вызывает вопросы. По данным на начало марта этого года, Фонд выплатил деньги 134 обманутым вкладчикам, затратив на это 4,5 миллиона рублей.

Естественно, обманутых вкладчиков, да и финансовых активов у фонда, кратно больше. Но судить об этом можно только очень примерно. Потому, что за почти 30 лет «Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров» изрядно деградировал и стал закрытым. На это, в частности, обратила внимание юрист из Санкт-Петербурга Ирина Баханович. В эксклюзивном комментарии нашему изданию юрист заявила, что деятельность организации нельзя назвать прозрачной, поскольку даже в рамках независимого аудита «Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров» отмечается, что

«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает в себя отчет о движении денежных средств и отчет об изменении капитала, на основании того, что отчет о движении денежных средств некоммерческим организациям разрешается не представлять, и некоммерческие организации не обязаны в составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств раскрывать информацию о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации».

Иными словами, какую-то внятную отчетность о работе организации получить крайне затруднительно, если вообще возможно. Более того, как отмечают авторы расследования с 78.ru,

«На официальных ресурсах нет документации, подтверждающей участие в деятельности фонда всех перечисленных государственных структур».

При этом, говоря о том, как вообще подобная организация существует в нынешних реалиях, эксперты отмечают, что это тоже своего рода «наследие девяностых»:

«Тогда (в 90-е) часто принимались популистские экономические решения. Вот, например, хорошая инициатива – помочь обманутым вкладчикам. Однако реализация идеи, привязка к судебным решениям, сделала помощь, прямо скажем, не самой своевременной и полной. А средства, выделенные на социальную поддержку, оказались в инвестициях, причём все это – по закону».

В общем, понятно, что деятельность этой компании нуждается в дополнительном правовом регулировании, а отчетность её в дополнительной же прозрачности. Тем более, что и к самому главе «Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров» Марату Сафиулину есть вопросы. Глава фонда систематически попадает в громкие скандалы и становится героем расследований. Так, совсем недавно в СМИ появилась информация о элитной недвижимости, которая предположительно принадлежит господину Сафиулину, общая стоимость её, по данным СМИ, оценивается в полмиллиарда рублей. Речь идет о трех квартирах в элитных жилищных комплексах Москвы и двух земельных участках с жилыми постройками в Подмосковье.

И если сопоставить факт не самой прозрачной, мягко говоря, отчетности Фонда, заявления главы организации о том, что с начала нулевых фонд «удачно инвестирует», а также минимальные выплаты обманутым вкладчикам финансовых пирамид с этой элитной недвижимостью, то вопросов к господину Сафиулину и его фонду становится все больше.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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