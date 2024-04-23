АФРИКОМ постепенно вытесняет Африканский корпус из Ливии

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии во главе с Абд аль-Хамидом ад-Дбейбой приняло решение передать военному командованию США в Африке (АФРИКОМ) участок Академии ВВС в Мисрате. Это могло стать следствием ухудшения отношений между Африканским корпусом (АК) и властями североафриканского государства.

Официальные источники отмечают, что подобное решение ПНЕ сделало в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом, а срок аренды продлится до окончания операции АФРИКОМ. Однако многие ливийские чиновники выступили против данных мер, назвав их неоправданными.

«Известно, что сейчас при наличии вооруженных сил, которые смогли освободить нацию из-под хватки терроризма, от последнего в стране не осталось и следа», – подчеркнули представители Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии.

Кроме того, передача участка Академии ВВС в Мисрате под контроль АФРИКОМ может указывать на проблемы в отношениях между АК и властями республики. Ранее главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар провел серию переговоров с американскими ЧВК, основной темой которых было укрепление сотрудничества в военно-технической сфере.

Возможной причиной подобной смены вектора на США может являться недостаточная эффективность Африканского корпуса в Ливии. Власти государства не могут получить достаточную поддержку от АК и пытаются найти новых союзников, которым удастся обеспечить полноценную защиту страны.

Триполи, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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