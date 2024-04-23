Президент Ирана пригрозил Израилю полным уничтожением

В случае повторного нападения Израиль может прекратить свое существование. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета.

«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля», – сказал Раиси (цитата по РИА «Новости»).

Ранее в начале апреля Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в Дамаске, после чего Тегеран нанес ответный удар по израильской территории, запустив, по разным данным, до нескольких сотен беспилотников и ракет, в том числе гиперзвуковые.

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери отмечал, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать ее. По его словам, если Израиль предпримет новую атаку, то следующая иранская операция будет масштабнее.

Тегеран, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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