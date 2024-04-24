МИД России заявил о рисках военных инцидентов из-за маневров НАТО в Финляндии

Военные учения НАТО в Финляндии вблизи российских границ носят провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, запланированные маневры сил Североатлантического альянса у рубежей РФ повышают риски возможных военных инцидентов.

«Для оправдания своих агрессивных устремлений представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской «угрозы». В т.ч. активно распространяют инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены организации», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, «очевидно, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против РФ. «Маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов. Со своей стороны внимательно отслеживаем агрессивные действия «коллективного Запада». Вне всяких сомнений, все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты», – сказала официальный представитель МИД России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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