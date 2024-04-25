Глава Гагаузии заявила, что уголовное дело против неё возбуждено по указанию президента Молдавии

Глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул заявила, что решение о возбуждении против нее уголовного дела было принято по указанию президента Молдавии Майи Санду, которая таким образом пытается ликвидировать политическую оппозицию внутри страны накануне осенних выборов главы республики и референдума о вхождении страны в Евросоюз.

«Моё уголовное дело было возбуждено по указанию (президента) Майи Санду. Дело имеет политический характер. К сожалению, у нас за последние несколько лет, как пришла к власти PAS (правящая партия «Действие и солидарность») и Санду, стали применять возбуждение уголовных дел, как дубинку против оппозиционных лидеров», – подчеркнула Гуцул в интервью «Аргументам и фактам».

Глава Гагаузии уточнила, что выдвинутое против нее обвинение связано с ее причастностью к команде запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор», которая является одной из самых сильных оппозиционных сил в стране. «Я с этим делом и с этими обвинениями не согласна, не признаю свою вину, поэтому мы будем бороться и доказывать, что оно имеет явный политический характер», – заявила Гуцул.

Решение о возбуждении уголовного дела против Гуцул было принято после её участия в Москве в объединительном съезде молдавской оппозиции, где было объявлено о создании блока «Победа» и планах победить на осенних президентских выборах, а также провалить референдум о вхождении в ЕС и пойти на сближение с Россией.

Кишинев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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