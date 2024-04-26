После ареста бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова подозрения пали и на других приближенных руководителя российского оборонного ведомства. Не исключено, что в теневых схемах арестованного коррупционера может быть замешана и замминистра главы МО Татьяна Шевцова.

По официальным данным, Иванов арестован за многочисленные взятки и откаты, полученные за содействие в сфере госконтрактов. Однако именно Шевцова отвечает за все финансы МО, а также аудит госконтрактов. Личность Шевцовой ранее занимала центральное место в скандалах, связанных с рядом структур Минобороны. Так, еще в начале лета прошлого года стало известно о возможном участии подконтрольных ей структур в продаже алюминия вражеским странам. Из утечек документов в Сеть следовало, что под ее началом могли быть «выбиты» разрешения для компании «Русал» на поставку ресурсов в страны НАТО. А ведь именно Альянс поставляет тысячи единиц вооружений ВСУ, которые совершают террористические атаки на российские города.

Иванов, как и ряд других уже задержанных его подельников, может оказаться только одним из многих арестованных чиновников, замешанных в теневых махинациях. Как это отразится на самом главе МО, остается только догадываться.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube