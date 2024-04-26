Выходные в Москве будут дождливыми

Предстоящие выходные дни в московском регионе будут дождливыми. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночи ожидаются прохладными, а днем воздух постепенно будет прогреваться.

В субботу, 27 апреля, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем в столице до 16...18°, в Подмосковье – до 15...20°. При этом местами прогнозируется порывистый ветер до 15 м/с.

В воскресенье, 28 апреля, ночью местами также вероятен небольшой дождь при температуре в Москве до 4...6°, по области – до 3...8°. Днем осадков не ожидается. В столице потеплеет до 16...18°, в Подмосковье – до 14...19°.

В начале новой рабочей недели осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью будет опускаться до 3...8°, днем – 16...21°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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