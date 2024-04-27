В Москве выпало почти две трети месячной нормы осадков

Сегодня в Москве, по предварительным данным, выпало 29 мм осадков, что составляет 67% месячной нормы для апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, в воскресенье, 28 апреля, и в последующие дни в столице ожидается погожая погода без осадков и до +18…21 градуса. 30 апреля в дневное время воздух может прогреться до 24 градусов, что соответствует климатической норме июля.

Как отметил Тишковец, в первые дни мая ожидается «черемуховое» похолодание. В светлое время суток температура не поднимется выше 15 градусов. Ночью 3 мая возможны заморозки.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube