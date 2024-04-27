Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест замминистра обороны Иванова

Московский городской суд назначил на 8 мая рассмотрение апелляционной жалобы на арест отстраненного от должности заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в коррупционных преступлениях.

Защита генерала настаивает на его освобождении из следственного изолятора, передает ТАСС.

Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – более 1 млрд рублей, за что может грозить до 15 лет лишения свободы. Также были арестованы бизнесмен Сергей Бородин как соучастник преступления, и совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин за дачу взятки. По версии следствия, фигуранты «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны.

Ранее ряд экспертов не исключили, что арест Иванова мог носить политический характер в преддверии предстоящей ротации власти после инаугурации президента РФ. По их мнению, этот скандал подрывает позиции действующего министра обороны Сергея Шойгу.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube